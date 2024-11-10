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Ракурс
Наслідки ударів по Одесі. Фото: Геннадій Труханов, ДСНС

рф атакувала Одесу «Шахедами» — є руйнування й поранені (ФОТО)

10 лис 2024, 09:20
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Російські війська вкотре атакували Одесу ударними безпілотниками.


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Вночі у неділю, 10 листопада, ударні БпЛА масовано атакували обласний центр. В місті пошкоджені житлові будинки та магазини. Виникли пожежі, вогонь знищив гаражі з автомобілями та майном. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Попередньо відомо, що постраждали двоє осіб. На щастя, ніхто не загинув.

Ліквідували наслідки ворожої атаки 52 рятувальники разом з добровольцями та підрозділом Одеської міської ради.

Наслідки ударів по Одесі. Фото: Геннадій Труханов

Наслідки ударів по Одесі. Фото: Геннадій Труханов

Наслідки ударів по Одесі. Фото: Геннадій Труханов, ДСНС

Наслідки ударів по Одесі. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Одесі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 9 листопада російські дрони-камікадзе також атакували Одесу та передмістя. Тоді внаслідок обстрілів загинула місцева жителька, ще 13 людей отримали поранення. Серед постраждалих були двоє хлопчиків віком чотирьох та 16 років.

Джерело: Ракурс


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