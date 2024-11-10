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Последствия ударов по Одессе. Фото: ГСЧС
рф атаковала Одессу «Шахедами» — есть разрушения и раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n201067-rf-atakovala-odessu-shahedami-est-razrusheniya-i-ranenye-foto.htmlРакурс
Російські війська вкотре атакували Одесу ударними безпілотниками.
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Вночі у неділю, 10 листопада, ударні БпЛА масовано атакували обласний центр. В місті пошкоджені житлові будинки та магазини. Виникли пожежі, вогонь знищив гаражі з автомобілями та майном. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.
Попередньо відомо, що постраждали двоє осіб. На щастя, ніхто не загинув.
Ліквідували наслідки ворожої атаки 52 рятувальники разом з добровольцями та підрозділом Одеської міської ради.
Нагадаємо, у ніч на 9 листопада російські дрони-камікадзе також атакували Одесу та передмістя. Тоді внаслідок обстрілів загинула місцева жителька, ще 13 людей отримали поранення. Серед постраждалих були двоє хлопчиків віком чотирьох та 16 років.
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