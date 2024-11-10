Беспилотники атаковали Москву. Фото:

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Ракурс

Невідомі безпілотники атакували Москву та Московську область.

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У неділю, 10 листопада, в Підмосков’ї помітили БпЛА. У Раменському міському окрузі начебто збили 10 дронів, які летіли на Москву. Також ППО нібито працювала у міських округах Раменське, Домодєдово та Коломна. Загалом було «знищено» 25 безпілотників. Про це мер Москви Сергій Собянін повідомив у Telegram.

Російська пропаганда заявила про запровадження плану «Килим» у московських аеропортах «Внуково» та «Домодєдово». Цей план вводять у дію у разі загрози враження літаків або у разі перетину російського кордону. Робота аеропортів була обмежена, вони не приймали та не випускали літаки.

Диктатура стверджує, що постраждалих та руйнувань нібито не зафіксовано. Однак після вибухів у Підмосков’ї виникло кілька пожеж і на місцях працюють екстрені служби. Загорілися кілька будинків, відомо про одну постраждалу.

Російські пабліки вже опублікували кадри з прольотами дронів.

Нагадаємо, вночі 10 листопада безпілотники вдарили по російському Брянську. Попередньо відомо, що БпЛА атакували 1060-й центр матеріально-технічного забезпечення Збройних сил російської федерації.