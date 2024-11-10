Экс-госсек США Майк Помпео. Фото:

https://racurs.ua/n201072-tramp-ne-priglasit-v-svou-administraciu-pompeo-i-geyli.html

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Майк Помпео та Ніккі Гейлі не працюватимуть у новій адміністрації Дональда Трампа.

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Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вирішив не запрошувати до своєї команди колишнього державного секретаря Майка Помпео та екс-посла США в ООН Ніккі Гейлі. Про це переможець президентських виборів написав на своїй сторінці у соцмережі Truth.

Я не буду запрошувати колишнього посла Ніккі Гейлі або колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується, — йдеться у повідомленні.

Також він відзначив, що цінує роботу Помпео та Гейлі під час свого попереднього президентського строку. Трамп подякував за їхню службу країні.

Агентство Reuters поінформувало, що Трамп продовжує розглядати кандидатів на посаду у своїй адміністрації до своєї інавгурації на пост президента 20 січня 2025 року.

Як відомо, перед президентськими виборами в США Майк Помпео пропонував різко збільшити підтримку України і таким чином змусити росію до закінчення війни. Він закликав створити програму «ленд-лізу» на 500 млрд дол. військової допомоги та запровадити реальні санкції проти рф.

Нагадаємо, видання Politico повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп має список осіб, яким він планує помститися після переобрання. До «чорного списку» потрапили, зокрема, Джо Байден, Камала Гарріс та екс-президент Барак Обама.

Джерело: Reuters