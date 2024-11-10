ВСУ ударили по складам с боеприпасами в Брянске. Фото: соцсети

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Ракурс

Сили оборони України вночі знищили військову інфраструктуру російських загарбників.

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У неділю, 10 листопада, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували склади з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у російській Брянській області. Це був колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Зазначається, що на території арсеналу прогриміло щонайменше вісім вибухів. Зафіксовано щонайменше дві точки займання на території військової частини. Крім того, відбулася вторинна детонація.

Станом на 6.00 на складі продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме, — пообіцяли в Генштабі.

Нагадаємо, вночі 10 листопада безпілотники вдарили по російському Брянську. Місцева влада заявляла про «збиття» 14 дронів й запевняла про «відсутність» постраждалих та руйнувань. Диктатура лише визнала, що внаслідок атаки одного БпЛА «сталося займання нежитлових будівель».