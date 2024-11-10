Франция отправит Украине новую партию ракет SCALP. Фото:

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Франція невдовзі відправить для України нову партію військової допомоги.

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Сили оборони отримають крилаті ракети SCALP та зенітні ракети для ПЗРК Mistral. Відправка цього озброєння вже готується. Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв’ю Le Journal du Dimanche.

Щоб дозволити Україні завдавати ударів за лінією фронту, останніми днями я підписав нову передачу близько десяти ракет SCALP, як і обіцяв президент Франції Володимиру Зеленському, — зазначив він.

Посадовець зазначив, що зимою удари росії вглиб території України можуть посилитися. Саме томі він закликав партнерів підтримувати допомогу Україні на стабільному рівні. Бо ця допомога також дозволить українській владі розглядати політичні рішення, коли вона вирішить це зробити.

Лекорню додав, що Франція продовжить навчальну програму для 2 тис. українських військових, яких тренують на французькому обладнанні.

Як відомо, SCALP — це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, які є спільною розробкою Британії та Франції. Дальність цих ракет становить 560 км. Однак існує й експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 км та з меншою бойовою частиною.

Ці керовані ракети класу «повітря — поверхня», призначені для ураження нерухомих цілей на великій відстані. Зокрема, вони можуть уражати стратегічні об'єкти, розташовані за лінією фронту, як-от командні центри, склади боєприпасів та логістичні вузли.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Франція планує передати Україні від 12 до 20 одиниць винищувачів Mirage 2000−5. Ці бойові літаки можуть передати в період між 1 січня і 30 березня 2025 року. Зараз вони перебувають на стадії промислового виробництва, щоб зробити їх більш «універсальними».

Джерело: Le Journal du Dimanche