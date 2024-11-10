Российские захватчики за неделю потеряли 9800 человек, фото: «Ритуал МСК»

https://racurs.ua/n201081-poteri-vraga-za-nedelu-nazvali-v-vsu-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за тиждень — з 3 по 10 листопада — втратили 9,8 тис. осіб.

.

Про це сьогодні, 10 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також ворог за цей період втратив 1 тис. 447 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: