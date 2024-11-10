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Российские захватчики за неделю потеряли 9800 человек, фото: «Ритуал МСК»
Потери врага за неделю назвали в ВСУ (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201081-poteri-vraga-za-nedelu-nazvali-v-vsu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за тиждень — з 3 по 10 листопада — втратили 9,8 тис. осіб.
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Про це сьогодні, 10 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Також ворог за цей період втратив 1 тис. 447 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 67 танків;
- 203 бойові броньовані машини;
- 194 одиниці артилерійських системи;
- одну одиницю РСЗВ;
- дві установки ППО;
- 523 одиниці автотехніки;
- 20 одиниць спецтехніки;
- захисники України знищили п’ять ворожих ракет та 432 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
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