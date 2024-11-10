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Російські загарбники за тиждень втратили 9800 осіб, фото: «Ритуал МСК»

Втрати ворога за тиждень назвали у ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)

10 лис 2024, 16:49
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Російські загарбники за тиждень — з 3 по 10 листопада — втратили 9,8 тис. осіб.


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Про це сьогодні, 10 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також ворог за цей період втратив 1 тис. 447 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 67 танків;
  • 203 бойові броньовані машини;
  • 194 одиниці артилерійських системи;
  • одну одиницю РСЗВ;
  • дві установки ППО;
  • 523 одиниці автотехніки;
  • 20 одиниць спецтехніки;
  • захисники України знищили п’ять ворожих ракет та 432 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: Ракурс


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