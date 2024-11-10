Російські загарбники за тиждень втратили 9800 осіб, фото: «Ритуал МСК»

https://racurs.ua/ua/n201081-vtraty-voroga-za-tyjden-nazvaly-u-zsu-infografika.html

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Російські загарбники за тиждень — з 3 по 10 листопада — втратили 9,8 тис. осіб.

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Про це сьогодні, 10 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також ворог за цей період втратив 1 тис. 447 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: