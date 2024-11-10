В Молдове после российской атаки по Украине обнаружили беспилотник, фото: Генеральный инспекторат полиции Молдовы

Два беспилотника упали в Молдове после массированной атаки рф по Украине (ФОТО)

https://racurs.ua/n201082-dva-bespilotnika-upali-v-moldove-posle-massirovannoy-ataki-rf-po-ukraine-foto.html

10 ноя 2024, 17:15 999

Ракурс