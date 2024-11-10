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В Молдове после российской атаки по Украине обнаружили беспилотник, фото: Генеральный инспекторат полиции Молдовы
Два беспилотника упали в Молдове после массированной атаки рф по Украине (ФОТО)https://racurs.ua/n201082-dva-bespilotnika-upali-v-moldove-posle-massirovannoy-ataki-rf-po-ukraine-foto.htmlРакурс
У Молдові у прикордонному Каушенському районі, розташованому на півдні країни, сьогодні, 10 листопада, вранці виявили безпілотник, який впав на околицях одного із сіл.
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Дрон виявили поблизу села Фарладяни. Про це повідомляє прес-служба Генерального інспекторату поліції Молдови.
Безпілотник оглянули фахівці — після перших експертиз було встановлено, що це дрон типу «Шахед», він не містив вибухових речовин.
Попередньо, це була частина хвилі ударів дронами, якої зазнала Україна сьогодні вночі, — зазначили у відомстві.
Пізніше відомство повідомило про виявлення ще одного безпілотника — біля села Боросеній-Ной Ришканського району. Наразі його обстежують.
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