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В Молдове после российской атаки по Украине обнаружили беспилотник, фото: Генеральный инспекторат полиции Молдовы

Два беспилотника упали в Молдове после массированной атаки рф по Украине (ФОТО)

10 ноя 2024, 17:15
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У Молдові у прикордонному Каушенському районі, розташованому на півдні країни, сьогодні, 10 листопада, вранці виявили безпілотник, який впав на околицях одного із сіл.


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Дрон виявили поблизу села Фарладяни. Про це повідомляє прес-служба Генерального інспекторату поліції Молдови.

У Молдові після російської атаки по Україні виявили безпілотник, фото: Генеральний інспекторат поліції Молдови

Безпілотник оглянули фахівці — після перших експертиз було встановлено, що це дрон типу «Шахед», він не містив вибухових речовин.

Попередньо, це була частина хвилі ударів дронами, якої зазнала Україна сьогодні вночі, — зазначили у відомстві.

Пізніше відомство повідомило про виявлення ще одного безпілотника — біля села Боросеній-Ной Ришканського району. Наразі його обстежують.

Источник: Ракурс


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