Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обломки уничтоженного российского «Шахеда», скриншот видео

Сбитый над Сумщиной российский «шахед» показала ГПСУ (ВИДЕО)

10 ноя 2024, 16:04
999

Над Сумщиною прикордонники знищили ворожий ударний дрон типу «Шахед».


.

Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показані уламки «Шахеда» та вирва, котра, ймовірно, утворилася внаслідок його падіння.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров