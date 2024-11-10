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Обломки уничтоженного российского «Шахеда», скриншот видео
Сбитый над Сумщиной российский «шахед» показала ГПСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201080-sbityy-nad-sumschinoy-rossiyskiy-shahed-pokazala-gpsu-video.htmlРакурс
Над Сумщиною прикордонники знищили ворожий ударний дрон типу «Шахед».
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Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показані уламки «Шахеда» та вирва, котра, ймовірно, утворилася внаслідок його падіння.
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