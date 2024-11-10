Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уламки знищеного російського «Шахеда», скріншот відео
Збитий над Сумщиною російський «шахед» показала ДПСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201080-zbytyy-nad-sumschynou-rosiyskyy-shahed-pokazala-dpsu-video.htmlРакурс
Над Сумщиною прикордонники знищили ворожий ударний дрон типу «Шахед».
.
Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показані уламки «Шахеда» та вирва, котра, ймовірно, утворилася внаслідок його падіння.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...