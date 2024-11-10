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Ракурс
Уламки знищеного російського «Шахеда», скріншот відео

Збитий над Сумщиною російський «шахед» показала ДПСУ (ВІДЕО)

10 лис 2024, 16:04
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Над Сумщиною прикордонники знищили ворожий ударний дрон типу «Шахед».


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Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показані уламки «Шахеда» та вирва, котра, ймовірно, утворилася внаслідок його падіння.

Джерело: Ракурс


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