Наслідки російського авіаудару, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n201079-rashysty-za-tyjden-zastosuvaly-ponad-800-kabiv-zelenskyy-video.html

Ракурс

Російські загарбники впродовж цього тижня застосували понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

.

Про це сьогодні, у неділю 10 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, у ніч на сьогодні росія запустила проти України рекордну кількість «шахедів» та інших ударних дронів — 145.