ППО вночі працювала в 13 областях. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n201069-rf-zapustyla-po-ukrayini-rekordnu-kilkist-droniv-ppo-pracuvala-v-13-oblastyah.html

Ракурс

Країна-агресор росія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА.

.

У ніч на 10 листопада противник атакував рекордною кількістю ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. Окупанти запустили 145 повітряних цілей із районів російських Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська та мису Чауда в окупованому Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

ППО працювала у 13 областях — Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій.

Збити вдалося 62 ворожі дрони, а ще 67 були локаційно втрачені в різних регіонах. Крім того, 10 БпЛА полетіли у напрямку Молдови, білорусі та рф.

Нагадаємо, вночі 10 листопада окупанти майже п’ять годин атакували Київ безпілотниками. Протиповітряна оборона знешкодила біля 15 ворожих ударних БпЛА, які загрожували столиці. В місті постраждалих та руйнувань не зафіксовано.