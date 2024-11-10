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Последствия российского авиаудара, скриншот видео
Рашисты за неделю применили более 800 КАБов — Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201079-rashisty-za-nedelu-primenili-bolee-800-kabov-zelenskiy-video.htmlРакурс
Російські загарбники впродовж цього тижня застосували понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.
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Про це сьогодні, у неділю 10 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зокрема, у ніч на сьогодні росія запустила проти України рекордну кількість «шахедів» та інших ударних дронів — 145.
Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути. Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього — цілком реалістично для України, — наголосив Зеленський.
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