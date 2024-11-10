Во время эвакуации из Купянщины, фото: ГСЧС

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На Куп’янщині продовжується евакуація жителів прифронтових населених пунктів.

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Мешканці залишають міста та села Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад. Про це сьогодні, у неділю 10 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Цими вихідними рятувальники евакуювали людей з с. Курилівка, селища Ківшарівка та міста Куп’янськ, використовуючи броньовану техніку, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що здебільшого допомоги потребували літні люди та особи з інвалідністю.