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Ракурс
Во время эвакуации из Купянщины, фото: ГСЧС

Для эвакуации жителей Купянска используют бронированную технику — ГСЧС (ФОТО)

10 ноя 2024, 18:28
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На Куп’янщині продовжується евакуація жителів прифронтових населених пунктів.


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Мешканці залишають міста та села Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад. Про це сьогодні, у неділю 10 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Цими вихідними рятувальники евакуювали людей з с. Курилівка, селища Ківшарівка та міста Куп’янськ, використовуючи броньовану техніку, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що здебільшого допомоги потребували літні люди та особи з інвалідністю.

Люди, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії, першочергово направляються до проміжних евакопунктів, що розміщені у безпечних місцях! — додали в ДСНС.

Під час евакуації з Куп’янщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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