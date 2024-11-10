Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время эвакуации из Купянщины, фото: ГСЧС
Для эвакуации жителей Купянска используют бронированную технику — ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n201084-dlya-evakuacii-jiteley-kupyanska-ispolzuut-bronirovannuu-tehniku-gschs-foto.htmlРакурс
На Куп’янщині продовжується евакуація жителів прифронтових населених пунктів.
.
Мешканці залишають міста та села Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад. Про це сьогодні, у неділю 10 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Цими вихідними рятувальники евакуювали людей з с. Курилівка, селища Ківшарівка та міста Куп’янськ, використовуючи броньовану техніку, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що здебільшого допомоги потребували літні люди та особи з інвалідністю.
Люди, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії, першочергово направляються до проміжних евакопунктів, що розміщені у безпечних місцях! — додали в ДСНС.
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...