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Під час евакуації з Куп’янщини, фото: ДСНС
Для евакуації жителів Куп’янська застосовують броньовану техніку — ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201084-dlya-evakuaciyi-jyteliv-kup-yanska-zastosovuut-bronovanu-tehniku-dsns-foto.htmlРакурс
На Куп’янщині продовжується евакуація жителів прифронтових населених пунктів.
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Мешканці залишають міста та села Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад. Про це сьогодні, у неділю 10 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Цими вихідними рятувальники евакуювали людей з с. Курилівка, селища Ківшарівка та міста Куп’янськ, використовуючи броньовану техніку, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що здебільшого допомоги потребували літні люди та особи з інвалідністю.
Люди, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії, першочергово направляються до проміжних евакопунктів, що розміщені у безпечних місцях! — додали в ДСНС.
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