Під час евакуації з Куп’янщини, фото: ДСНС

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На Куп’янщині продовжується евакуація жителів прифронтових населених пунктів.

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Мешканці залишають міста та села Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад. Про це сьогодні, у неділю 10 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Цими вихідними рятувальники евакуювали людей з с. Курилівка, селища Ківшарівка та міста Куп’янськ, використовуючи броньовану техніку, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що здебільшого допомоги потребували літні люди та особи з інвалідністю.