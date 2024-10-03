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Російські загарбники знищують Куп’янськ, фото: ДСНС

У Куп’янську не залишилося жодного цілого будинку, заявили в РВА

3 жов 2024, 20:56
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У місті Куп’янську Харківської області, який постійно зазнає російських ударів, не залишилося жодного цілого будинку.


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Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, повідомляє агентство «Укрінформ».

Якщо зараз проїхати по місту, ви не побачите жодного цілого будинку. Як мінімум — немає вікон. Є пошкодження дахів, стін. Це не той Куп’янськ, яким він був два роки тому після деокупації, — наголосив Канашевич.

Руйнування продовжуються. Масовані обстріли, які зараз здійснюються, такі, що не дозволяють швидко хоча б законсервувати ті наслідки, які завдані протягом минулого тижня. Безумовно, є проблеми. І людьми не можемо ризикувати, — додав він.

Водночас комунальники намагаються підтримувати життєзабезпечення міста, хоча робити це з кожним днем усе важче.

Є вода. Максимально швидко намагаємося газо-, електропостачання. Люди ще залишаються, незважаючи на те, що оголошена обов’язкова евакуація, — зазначив очільник РВА.

За його словами, на правому березі міста залишаються близько 3 тис. жителів (населення Куп’янська до вторгнення рф становило 27 тис.).

Джерело: «Укрінформ»


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