У Куп’янську не залишилося жодного цілого будинку, заявили в РВА

Російські загарбники знищують Куп’янськ, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199900-u-kup-yansku-ne-zalyshylosya-jodnogo-cilogo-budynku-zayavyly-v-rva.html

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У місті Куп’янську Харківської області, який постійно зазнає російських ударів, не залишилося жодного цілого будинку.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, повідомляє агентство «Укрінформ».

Якщо зараз проїхати по місту, ви не побачите жодного цілого будинку. Як мінімум — немає вікон. Є пошкодження дахів, стін. Це не той Куп’янськ, яким він був два роки тому після деокупації, — наголосив Канашевич.

Руйнування продовжуються. Масовані обстріли, які зараз здійснюються, такі, що не дозволяють швидко хоча б законсервувати ті наслідки, які завдані протягом минулого тижня. Безумовно, є проблеми. І людьми не можемо ризикувати, — додав він.

Водночас комунальники намагаються підтримувати життєзабезпечення міста, хоча робити це з кожним днем усе важче.

Є вода. Максимально швидко намагаємося газо-, електропостачання. Люди ще залишаються, незважаючи на те, що оголошена обов’язкова евакуація, — зазначив очільник РВА.

За його словами, на правому березі міста залишаються близько 3 тис. жителів (населення Куп’янська до вторгнення рф становило 27 тис.).

Джерело: «Укрінформ»