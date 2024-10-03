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Ракурс
Наслідки російського удару по Куп’янську, фото: Національна поліція

Рашисти вдарили дроном по зупинці у Куп’янську — двоє поранених (ФОТО)

3 жов 2024, 18:57
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Російські загарбники сьогодні, 3 жовтня, о 15-й годині дроном-камікадзе вдарили по зупинці громадського транспорту у місті Куп’янську Харківської області.


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В момент удару на зупинці перебували люди. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

З осколковими пораненнями 44-річного чоловіка та 16-річну дівчину ушпиталили. На місці події працює слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти, вибухотехніки, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського удару по Куп’янську, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


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