Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Куп’янську, фото: Національна поліція
Рашисти вдарили дроном по зупинці у Куп’янську — двоє поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199896-rashysty-vdaryly-dronom-po-zupynci-u-kup-yansku-dvoie-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 жовтня, о 15-й годині дроном-камікадзе вдарили по зупинці громадського транспорту у місті Куп’янську Харківської області.
.
В момент удару на зупинці перебували люди. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
З осколковими пораненнями 44-річного чоловіка та 16-річну дівчину ушпиталили. На місці події працює слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти, вибухотехніки, — вказано в повідомленні.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...