Наслідки російського удару по Куп’янську, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n199896-rashysty-vdaryly-dronom-po-zupynci-u-kup-yansku-dvoie-poranenyh-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 3 жовтня, о 15-й годині дроном-камікадзе вдарили по зупинці громадського транспорту у місті Куп’янську Харківської області.

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В момент удару на зупинці перебували люди. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.