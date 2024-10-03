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Ракурс
Наслідки російського удару на Чернігівщині, фото: ДСНС

Російський безпілотник вдарив по автівці зі скрапленим газом на Чернігівщині — троє загиблих (ФОТО)

3 жов 2024, 17:59
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Російські загарбники вдарили безпілотником по автівці, котра везла скраплений газ жителям прикордоння Чернігівщини.


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Подія сталася у Корюківському районі. Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомляють прес-служба Чернігівської ОВА та ДСНС.

Внаслідок удару безпілотника здетонували балони з газом. В результаті:

  • загорілися житлові будинки — наразі відомо про знищення шести будівель різного призначення;
  • попередньо відомо про трьох загиблих, серед них шестирічна дитина;
  • четверо поранених — чотирирічний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Усіх госпіталізували. Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Стан тяжкий.

Гасіння пожеж триває.

Чи знали росіяни, куди вони б’ють? Однозначно знали. Більше того, вони розуміли всі наслідки, — наголошують в ОВА.

Наслідки російського удару на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Наслідки російського удару на Чернігівщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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