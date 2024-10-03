Последствия российского удара в Черниговской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n199894-rossiyskiy-bespilotnik-udaril-po-avtomobilu-so-sjijennym-gazom-na-chernigovschine-troe-pogibshih.html

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Російські загарбники вдарили безпілотником по автівці, котра везла скраплений газ жителям прикордоння Чернігівщини.

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Подія сталася у Корюківському районі. Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомляють прес-служба Чернігівської ОВА та ДСНС.

Внаслідок удару безпілотника здетонували балони з газом. В результаті:

загорілися житлові будинки — наразі відомо про знищення шести будівель різного призначення;

попередньо відомо про трьох загиблих, серед них шестирічна дитина;

четверо поранених — чотирирічний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Усіх госпіталізували. Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Стан тяжкий.

Гасіння пожеж триває.