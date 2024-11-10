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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Два «Брэдли» выкосили лесополосу с рашистами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201087-dva-bredli-vykosili-lesopolosu-s-rashistami-video.htmlРакурс
Два екіпажі українських «Бредлі» «викосили» лісосмугу, в якій засів ворог.
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Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади.
Два екіпажі Бредлі викосили посадку, в якій засів ворог. Окупанти тим часом теж не пасли задніх та намагалися зупинити рух машин за допомогою гранатомету й FPV. Як результат — американська техніка витримала й під управлінням досвідчених екіпажів вдалося виконати задачу! — вказано в описі відео.
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