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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Два «Бредлі» викосили лісосмугу з рашистами (ВІДЕО)

10 лис 2024, 19:56
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Два екіпажі українських «Бредлі» «викосили» лісосмугу, в якій засів ворог.


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Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади.

Два екіпажі Бредлі викосили посадку, в якій засів ворог. Окупанти тим часом теж не пасли задніх та намагалися зупинити рух машин за допомогою гранатомету й FPV. Як результат — американська техніка витримала й під управлінням досвідчених екіпажів вдалося виконати задачу! — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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