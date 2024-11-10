МИД Молдовы отреагировал на обнаруженные в стране российские дроны

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В Молдове 10 ноября обнаружили два российских дрона, фото: Poliția Republicii Moldova
МИД Молдовы отреагировал на обнаруженные в стране российские дроныhttps://racurs.ua/n201088-mid-moldovy-otreagiroval-na-obnarujennye-v-strane-rossiyskie-drony.htmlРакурс
У Молдові сьогодні, 10 листопада, розбилися два російські безпілотники-приманки, що поставило під загрозу життя молдовських громадян.
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Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі X міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.
Два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони, розбилися сьогодні в Молдові, поставивши під загрозу життя молдовських громадян і порушивши наш повітряний простір, — наголосив міністр.
Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і підтверджуємо наше засудження жорстокої війни Росії проти України, — додав він.
Нагадаємо, сьогодні молдавські правоохоронці повідомили про виявлення двох безпілотників в районі сіл Фарладяни та Боросеній-Ной.
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