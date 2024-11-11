Имитация атаки – россияне прогнали 13 бортов Ту-95М к Каспию и обратно

https://racurs.ua/n201094-imitaciya-ataki-rossiyane-prognali-13-bortov-tu-95m-k-kaspiu-i-obratno.html

Ракурс

Російсьі воєнні злочинці у ніч на 11 листопада підняли у повітря 13 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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Українські монітори повідомляли, що здійснено пуски ракет з повітряного простору Волгоградської області. Але ця інформація станом на 8.00 не підтвердилася, хоча повітряна тривога тривала.

Повітряна тривога пов’язана з нібито пусками крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Крім того, злетів російський Міг-31К — носій «Кинджалів».

О 7.30 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС покинули рубежі пуску ракет. Монітори повідомили про можливі імітаційні пуски ракет.

Тим часом в Україні запроваджують екстрені відключення світла у звʼязку із загрозою ударів по енергетиці. «Суспільне» повідомляє про відключення на Миколаївщині, Київщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Харківщині, а також у Києві.