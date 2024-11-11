Сырский посетил фронт в Курской области

https://racurs.ua/n201095-syrskiy-posetil-front-v-kurskoy-oblasti.html

Ракурс

Головокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав фронт у Курській області.

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Працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. Важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені, — написав український командир у своїх соцмережах.

Він ще раз запевнив, що плацдарм на російській території відволікає більші сили росіян на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках.

Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем, — повідомив Сирський.

росія зібрала 50 тисяч військових, зокрема найкращих північнокорейських солдатів, яких готують розпочати контрнаступ для відвоювання частини Курської області, що контролюють ЗСУ. Про це пише NYT з посиланням на американських та українських посадовців.

За даними видання, росія нагромадила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України, її пріоритету на полі бою, що дозволяє Москві чинити тиск на кількох фронтах одночасно.