В ГСЧС показали последствия попадания российской ракеты по многоэтажке в Кривом Роге

https://racurs.ua/n201107-v-gschs-pokazali-posledstviya-popadaniya-rossiyskoy-rakety-po-mnogoetajke-v-krivom-roge-foto.html

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Внаслідок влучання по багатоповерхівці у Кривому Розі 11 листопада травмовані восьмеро людей, повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул. Триває аварійно-рятувальна операція.

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У ДСНС показали наслідки влучання російської ракети по багатоповерхівці в Кривому Розі.

Наразі відомо, що госпіталізували трьох постраждалих, 11-річного хлопчика, а також жінок 58 і 75 років.