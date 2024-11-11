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В ГСЧС показали последствия попадания российской ракеты по многоэтажке в Кривом Роге
В ГСЧС показали последствия попадания российской ракеты по многоэтажке в Кривом Роге (ФОТО)https://racurs.ua/n201107-v-gschs-pokazali-posledstviya-popadaniya-rossiyskoy-rakety-po-mnogoetajke-v-krivom-roge-foto.htmlРакурс
Внаслідок влучання по багатоповерхівці у Кривому Розі 11 листопада травмовані восьмеро людей, повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул. Триває аварійно-рятувальна операція.
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У ДСНС показали наслідки влучання російської ракети по багатоповерхівці в Кривому Розі.
Наразі відомо, що госпіталізували трьох постраждалих, 11-річного хлопчика, а також жінок 58 і 75 років.
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