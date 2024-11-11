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У ДСНС показали наслідки влучання російської ракети по багатоповерхівці в Кривому Розі

У ДСНС показали наслідки влучання російської ракети по багатоповерхівці в Кривому Розі (ФОТО)

11 лис 2024, 12:24
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Внаслідок влучання по багатоповерхівці у Кривому Розі 11 листопада травмовані восьмеро людей, повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул. Триває аварійно-рятувальна операція.


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У ДСНС показали наслідки влучання російської ракети по багатоповерхівці в Кривому Розі.

Наразі відомо, що госпіталізували трьох постраждалих, 11-річного хлопчика, а також жінок 58 і 75 років.

Джерело: Ракурс


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