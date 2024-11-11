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Deepstate сообщает об угрозе окружения возле Курахово
Deepstate сообщает об угрозе окружения возле Курахово (КАРТА)https://racurs.ua/n201114-deepstate-soobschaet-ob-ugroze-okrujeniya-vozle-kurahovo-karta.htmlРакурс
Ситуація навколо Курахового продовжує погіршуватися.
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Про це 11 листопада написали аналітики пабліку Deepstate.
Росіяни продовжують реалізацію свого масштабного плану оточення міста, заходячи з флангів. Московити посилили тиск з нових напрямків, намагаються вийти на логістичні шляхи Сил оборони і з того моменту цей процес тільки набирає обертів. Станом на сьогодні московити штурмують позиції українських військових з півночі, півдня та сходу.
Північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню.
З півдня рух здійснюється по дирекції Ясна Поляна-Максимівка-Трудове, де з постійним тиском і втратами, але кацапи мають просування. Від ЛБЗ до траси залишається близько 10 км, а фортифікації в цьому районі залишають бажати кращого.
З півночі моковити зосередили свою максимальну увагу на н.п. Сонцівка, мали спроби успішного заходу в саме село, але поки Силам оборони вдається знищувати піхоту. Постійний тиск малими групами, які в разі виживання стараються заховатися з метою накопичення даються взнаки і рано чи пізно дадуть можливість закріпитися. Сьогодні кацапи почали день з активного артобстрілу. Паралельно з цим йдуть активні спроби долазити в Берестки, Старі Терни.
Східна сторона штурмових дій також дається з успіхом московитам, які залазять на східні околиці міста і так само пробують насичуватися і закріплятися. Тут як спроба додаткового тиску і відволікаючого маневру — працює для московитів безпрограшно, адже це додаткова увага ресурсів з нашого боку і можна безкінечно подавати звіти про «повний контроль міста в межах його кордонів», але ситуацію це не змінить.
Одночасно несприятлива обстановка складається в «кишені» в районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка, адже кацапи ще більш активізувалися і постійно лізуть на позиції українських військових. При виході русні на трасу Н15, ця ділянка буде найнебезпечнішою для перебування.
Маємо вкотре нагадати, що «брехня нас всіх погубить», але навіть в залученні додаткових ресурсів, які прибувають в район Курахового, виникають питання адекватності розгортання. Такими діями втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу. А якщо ще й не взяти під контроль проблему з флангами, то дуже скоро вона перетвориться на чергову катастрофу, — пишуть аналітики пабліка.
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