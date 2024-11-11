Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n201129-pod-zavalami-v-krivom-roge-mogut-byt-pogibshie-vilkul.html

Ракурс

Ракетний удар рф по багатоповерхівці у Кривому Розі може призвести до загибелі людей.

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Під завалами можуть бути загиблі, бо залишається невідомою доля чотирьох людей. Аварійно-рятувальна операція в місті триватиме й уночі. Про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул 11 листопада повідомив у Telegram.

Під час проведення рятувальниками подальших робіт стало відомо, що під завалами можуть бути загиблі — невідомою залишається доля чотирьох людей, — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про 14 постраждалих. У лікарні перебувають троє постраждалих у стані середньої тяжкості. Серед них хлопчик 11 років. Пораненим надають необхідну допомогу.

Внаслідок удару балістикою і місті пошкоджені виключно цивільні об'єкти — близько 40 житлових будинків, медичний заклад, два навчальні заклади, об'єкти бізнесу, 11 автомобілів. Кількість пошкоджених вікон близько 670, також пошкоджено покрівлю в 14 будинках.

Нагадаємо, 11 листопада армія рф обстріляла Кривий Ріг балістичною ракетою, яка влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок вибуху були зруйновані квартири з першого по п’яті поверхи одного з під’їздів. Постраждали 14 осіб, серед них — 10-річна дівчинка та 11-річний хлопчик.