Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n201118-zrosla-kilkist-postrajdalyh-u-kryvomu-rozi.html

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Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетного удару рф зросла до 14 осіб.

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Працівники ДСНС продовжують розбирати завали потрощеного п’ятиповерхового будинку й шукають людей. До робіт залучили і волонтерів-кінологів. Також у 35 багатоквартирних будинках побиті вікна і дахи. Пошкоджені 11 авто. Понівечена адміністративна будівля. Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Надзвичайники далі розбирають завали. Ймовірно, там можуть знаходитися жінка і троє дітей.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що серед постраждалих є двоє дітей 11-ти та 10-ти років. Одинадцятирічний хлопчик перебуває у лікарні, а десятирічна дівчинка лікуватиметься амбулаторно. Загалом госпіталізовано четверо осіб, їхній стан середньої тяжкості.

На жаль, візуально вже бачимо, що будуть загиблі. Інформацію надамо після розбору завалів, — написав Вілкул у Telegram.

Також посадовець поінформував, що мешканці зруйнованих під’їздів можуть написати заяву на отримання термінової матеріальної допомоги від міста по 40 тис. грн. Експерти перевірять будинок і у разі неможливості його відновлення, міська влада виділить гроші на придбання нових квартир.

Нагадаємо, вранці 11 листопада російські війська вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою, яка влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок вибуху були зруйновані квартири з першого по п’яті поверхи одного з під’їздів.