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Ракурс
Павел Волк, фото: «Слідство Інфо»

Представление об увольнении экс-председателя ОАСК Волка внесла Дисциплинарная палата ВСП

13 ноя 2024, 19:39
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Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя під час свого засідання сьогодні, 13 листопада, вирішила внести подання про звільнення голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Центр протидії корупції.

Під час засідання виникали технічні проблеми, через, що була зроблена перерва. Після перерви розгляд справи продовжився:

  • у засіданні взяв участь суддя ОАСК Федорчук, який дав покази проти судді Вовка. Він також впізнав голоси суддів ОАСК, які засвітились на плівках;
  • на думку доповідача у справі, члена ВРП Олега Кандзюби, поведінка судді Вовка порочить звання судді та підриває довіру до судової влади;
  • у підсумку Дисциплінарна палата ВРП у складі Кандзюби (доповідач), Плахтій, Лук’янова, Котелевець та Сасевича вирішила одноголосно внести подання про звільнення Вовка.

Тепер відповідне рішення ще має затвердити ВРП у повному складі.

Прес-служба ВРП зазначає, що Вовк залишатиметься відстороненим від здійснення правосуддя до ухвалення ВРП рішення про його звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Источник: Ракурс


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