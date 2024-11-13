Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Павло Вовк, фото: «Слідство Інфо»

Подання про звільнення екс-голови ОАСК Вовка внесла Дисциплінарна палата ВРП

13 лис 2024, 19:39
999

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя під час свого засідання сьогодні, 13 листопада, вирішила внести подання про звільнення голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Центр протидії корупції.

Під час засідання виникали технічні проблеми, через, що була зроблена перерва. Після перерви розгляд справи продовжився:

  • у засіданні взяв участь суддя ОАСК Федорчук, який дав покази проти судді Вовка. Він також впізнав голоси суддів ОАСК, які засвітились на плівках;
  • на думку доповідача у справі, члена ВРП Олега Кандзюби, поведінка судді Вовка порочить звання судді та підриває довіру до судової влади;
  • у підсумку Дисциплінарна палата ВРП у складі Кандзюби (доповідач), Плахтій, Лук’янова, Котелевець та Сасевича вирішила одноголосно внести подання про звільнення Вовка.

Тепер відповідне рішення ще має затвердити ВРП у повному складі.

Прес-служба ВРП зазначає, що Вовк залишатиметься відстороненим від здійснення правосуддя до ухвалення ВРП рішення про його звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів