В Украине остается высоким потребление электроэнергии, фото:

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В Україні залишається високим споживання електроенергії.

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Про це сьогодні, 14 листопада, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

станом на 6.30 сьогоднішнього дня рівень споживання був на 1,2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу, 13 листопада;

вчора, 13 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,4% нижчим, ніж попереднього робочого дня — у вівторок, 12 листопада. Це пояснюється застосуванням заходів обмеження потужності для промисловості і бізнесу.

Протягом доби відбуватиметься імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 3 тис. 39 Мвт•год.

Через складні погодні умови — сильні опади з налипанням мокрого снігу — станом на ранок були знеструмлені 43 населені пункти у Полтавській області. Синоптики прогнозують значні снігопади до кінця доби і в інших регіонах України.

В години максимального споживання вранці та увечері — в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7.00 до 22.00, — наголошують в «Укренерго».

Також «Укренерго» закликає бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.

Нагадаємо, вчора, 13 листопада, в Україні запроваджувалися обмеження споживання електроенергії для бізнесу. Причиною цього в «Укренерго» вказали «зауваження до роботи обладнання маневрової генерації».