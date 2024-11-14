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На Харьковщине пожар унес жизни пяти человек, фото: ГСЧС

Четверо детей погибли в пожаре в Харьковской области (ФОТО)

14 ноя 2024, 14:47
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На Харківщині під час пожежі загинули п’ятеро людей, з них чотири дитини.


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Про це сьогодні, 14 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.

Приватний житловий будинок загорівся у селищі Пісочин Харківського району, вогонь охопив площу у 150 кв. м. Рятувальники під час гасіння виявили тіла 5 загиблих — чоловіка та 4 дітей, — зазначили у відомстві.

Ще одна дитина постраждала, також з палаючого будинку врятували котика.

Пожежу ліквідували, причини її виникнення встановлюються.

На Харківщині пожежа забрала життя п’ятьох людей, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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