На Харьковщине пожар унес жизни пяти человек, фото: ГСЧС

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На Харківщині під час пожежі загинули п’ятеро людей, з них чотири дитини.

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Про це сьогодні, 14 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.

Приватний житловий будинок загорівся у селищі Пісочин Харківського району, вогонь охопив площу у 150 кв. м. Рятувальники під час гасіння виявили тіла 5 загиблих — чоловіка та 4 дітей, — зазначили у відомстві.

Ще одна дитина постраждала, також з палаючого будинку врятували котика.

Пожежу ліквідували, причини її виникнення встановлюються.