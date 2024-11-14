Нардеп получил 8 лет за взятку в крипте, осталось вернуть Одарченко в Украину

https://racurs.ua/n201207-nardep-poluchil-8-let-za-vzyatku-v-kripte-ostalos-vernut-odarchenko-v-ukrainu.html

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Нардепа Андрія Одарченка засудили до восьми років в’язниці.

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ВАКС 14 листопада визнав його винним у спробі підкупити криптовалютою ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма. Це стало першим випадком, коли антикорупційні органи зафіксували хабар у криптовалюті.

У вересні стало відомо, що Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією. Його оголосили у міжнародний розшук.

У жовтні депутат-втікач від фракції «Слуга народу» з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду 16 жовтня відеозв’язком. Одарченко заявив, що був вимушений покинути територію України нібито «через небезпеку його здоров’ю». Водночас нардеп відмовився називати, де саме нині перебуває.

Після втечі Одарченка ВАКС задовольнив клопотання прокурора про здійснення щодо депутата спеціального судового провадження. Це рішення дозволило продовжити розгляд справи за відсутності депутата.