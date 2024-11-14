Нардеп отримав 8 років за хабар у крипті, залишилося поверути Одарченка в Україну

https://racurs.ua/ua/n201207-nardep-otrymav-8-rokiv-za-habar-u-krypti-zalyshylosya-poveruty-odarchenka-v-ukrayinu.html

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Нардепа Андрія Одарченка засудили до восьми років в’язниці.

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ВАКС 14 листопада визнав його винним у спробі підкупити криптовалютою ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма. Це стало першим випадком, коли антикорупційні органи зафіксували хабар у криптовалюті.

У вересні стало відомо, що Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією. Його оголосили у міжнародний розшук.