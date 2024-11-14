Ракурсhttps://racurs.ua/
Нардеп отримав 8 років за хабар у крипті, залишилося поверути Одарченка в Україну
Нардеп отримав 8 років за хабар у крипті, залишилося поверути Одарченка в Українуhttps://racurs.ua/ua/n201207-nardep-otrymav-8-rokiv-za-habar-u-krypti-zalyshylosya-poveruty-odarchenka-v-ukrayinu.htmlРакурс
Нардепа Андрія Одарченка засудили до восьми років в’язниці.
.
ВАКС 14 листопада визнав його винним у спробі підкупити криптовалютою ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма. Це стало першим випадком, коли антикорупційні органи зафіксували хабар у криптовалюті.
У вересні стало відомо, що Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією. Його оголосили у міжнародний розшук.