Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нардеп отримав 8 років за хабар у крипті, залишилося поверути Одарченка в Україну

Нардеп отримав 8 років за хабар у крипті, залишилося поверути Одарченка в Україну

14 лис 2024, 15:53
999

Нардепа Андрія Одарченка засудили до восьми років в’язниці.


.

ВАКС 14 листопада визнав його винним у спробі підкупити криптовалютою ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма. Це стало першим випадком, коли антикорупційні органи зафіксували хабар у криптовалюті.

У вересні стало відомо, що Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією. Його оголосили у міжнародний розшук.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів