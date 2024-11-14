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Ракурс
Поддержка проведения выборов президента Украины во время войны выросла

Поддержка проведения выборов президента Украины во время войны выросла

14 ноя 2024, 19:54
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42% українців проти проведення виборів президента України під час війни.


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Згідно з опитуванням соцгрупи «Рейтинг», 22% громадян підтримують проведення виборів, 14% — скоріше підтримують, 18% — скоріше не підтримують. Ще 4% респондентів не змогли відповісти.

Загалом з лютого 2024 року кількість тих, хто не підтримує вибори зменшилася на 7%.

Також 36% респондентів проти парламентських виборів, а 28% — однозначно підтримують. Ще 3% опитаних не визначилися з відповіддю.

Опитування проводилося з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Усього було опитано 2 тис. жителів України віком від 18 років і більше. До вибірки не залучали громадян, які наразі перебувають за межами України та проживають на окупованій території. Помилка репрезентативності не перевищує +/-3,5%.

Источник: Ракурс


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