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Одесса в огне, атака «шахедов» на город продолжается
Одесса в огне, атака «шахедов» на город продолжаетсяhttps://racurs.ua/n201223-odessa-v-ogne-ataka-shahedov-na-gorod-prodoljaetsya.htmlРакурс
В Одесі через російську атаку увечері 14 листопада пошкоджено магістральний трубопровод теплопостачання.
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Було зупинено роботу однієї із котелень міста.
Міська влада та пабліки повідомили, що в Одесі — вибухи та пожежі по ходу нальоту «шахедів».
Наліт «шахедів» на Одеса триває, одеські телеграм-канали повідомили мінімум про два сильні вибухи та пожежі в кількох місцях у місті.
Чи були вибухи наслідком попадань безпілотників у ціль або падінь збитих безпілотників, поки невідомо.
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив у Телеграм:
В Одесі внаслідок атаки […] пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено призупинено роботу однієї з котелень міста, — написав Труханов.
Горить житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждав один з університетів. Щонайменше три пожежі в Одесі, — повідомляє місцеве видання «Думська».
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