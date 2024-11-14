Одеса у вогні, атака "шахедів" на місто триває

https://racurs.ua/ua/n201223-odesa-u-vogni-ataka-shahediv-na-misto-tryvaie.html

Ракурс

В Одесі через російську атаку увечері 14 листопада пошкоджено магістральний трубопровод теплопостачання.

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Було зупинено роботу однієї із котелень міста.

Міська влада та пабліки повідомили, що в Одесі — вибухи та пожежі по ходу нальоту «шахедів».

Наліт «шахедів» на Одеса триває, одеські телеграм-канали повідомили мінімум про два сильні вибухи та пожежі в кількох місцях у місті.

Чи були вибухи наслідком попадань безпілотників у ціль або падінь збитих безпілотників, поки невідомо.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив у Телеграм:

В Одесі внаслідок атаки […] пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено призупинено роботу однієї з котелень міста, — написав Труханов.