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Ракурс
Одеса у вогні, атака "шахедів" на місто триває

Одеса у вогні, атака «шахедів» на місто триває

14 лис 2024, 22:37
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В Одесі через російську атаку увечері 14 листопада пошкоджено магістральний трубопровод теплопостачання.


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Було зупинено роботу однієї із котелень міста.

Міська влада та пабліки повідомили, що в Одесі — вибухи та пожежі по ходу нальоту «шахедів».

Наліт «шахедів» на Одеса триває, одеські телеграм-канали повідомили мінімум про два сильні вибухи та пожежі в кількох місцях у місті.

Чи були вибухи наслідком попадань безпілотників у ціль або падінь збитих безпілотників, поки невідомо.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив у Телеграм:

В Одесі внаслідок атаки […] пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено призупинено роботу однієї з котелень міста, — написав Труханов.

Горить житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждав один з університетів. Щонайменше три пожежі в Одесі, — повідомляє місцеве видання «Думська».

Джерело: Ракурс


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