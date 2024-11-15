ПВО ночью уничтожило над Украиной 25 российских дронов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n201226-pvo-unichtojila-25-dronov-i-raketu-vrag-massirovanno-atakoval-odnu-iz-oblastey.html

Ракурс

Українська ППО знову відбивала атаку російських дронів та ракет.

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У ніч на 15 листопада противник завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря. Крім того, з російського Приморсько-Ахтарська були запущені 29 ударних БпЛА типу Shahed. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Сили протиповітряної оборони збили одну КАР та 25 ворожих безпілотників. Переважну більшість повітряних цілей збили на Одещині. Також ППО працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Нагадаємо, російські безпілотники в ніч на 15 листопада масовано атакували Одесу. Були пошкоджені житлові будинки, автівки, церква та навчальний заклад, а за шістьма різними адресами спалахнули пожежі. Також внаслідок обстрілу був пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення.

Наразі відомо про одну загиблу жінку та 10 постраждалих. Серед поранених — 9-річний хлопчик.