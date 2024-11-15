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Ракурс
ППО вночі знищила над Україною 25 російських дронів. Фото: Генштаб

ППО знищила 25 дронів та ракету — ворог масовано атакував одну з областей

15 лис 2024, 09:19
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Українська ППО знову відбивала атаку російських дронів та ракет.


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У ніч на 15 листопада противник завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря. Крім того, з російського Приморсько-Ахтарська були запущені 29 ударних БпЛА типу Shahed. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Сили протиповітряної оборони збили одну КАР та 25 ворожих безпілотників. Переважну більшість повітряних цілей збили на Одещині. Також ППО працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Нагадаємо, російські безпілотники в ніч на 15 листопада масовано атакували Одесу. Були пошкоджені житлові будинки, автівки, церква та навчальний заклад, а за шістьма різними адресами спалахнули пожежі. Також внаслідок обстрілу був пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення.

Наразі відомо про одну загиблу жінку та 10 постраждалих. Серед поранених — 9-річний хлопчик.

Джерело: Ракурс


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