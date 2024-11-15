Экс-военный устроил стрельбу вблизи ТЦК. Фото:

https://racurs.ua/n201232-eks-voennyy-ustroil-strelbu-vozle-tck-na-zakarpate.html

Ракурс

Стрілянина сталася біля будівлі військкомату на Закарпатті.

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Колишній військовий зчинив стрілянину поблизу Хустського Територіального центру комплектування. Чоловік здійснив кілька пострілів у повітря з шумового пістолета. Поліцейські затримали його на місці події. Про це 15 листопада повідомило «Суспільне» з посиланням на поліцію Закарпаття.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Зловмисника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Затриманим виявився колишній військовий, який звільнився із Збройних сил України за станом здоров’я.

Чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати, — пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, 27 серпня в Луцьку невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони ТЦК. Військові відкрили вогонь у відповідь.

Після інциденту Волинський ТЦК та СП попередив, що надалі у випадку загрози для життя військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Джерело: «Суспільне»