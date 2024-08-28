Працівники ТЦК відкриватимуть вогонь на ураження у випадку загрози життю

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Волинський обласний ТЦК та СП оприлюднивши відповідну заяву у Фейсбуці, після того, як під час комендантської години 27 серпня стався озброєний напад на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП: був поранени
Працівники ТЦК відкриватимуть вогонь на ураження у випадку загрози життюhttps://racurs.ua/ua/n198743-pracivnyky-tck-vidkryvatymut-vogon-na-urajennya-u-vypadku-zagrozy-jyttu.htmlРакурс
Після стрілянини по посту охорони Луцького ОМТЦК військові попередили, що надалі у випадку загрози для життя військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження.
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У ніч проти 27 серпня невідомий відкрив вогонь по військових. Ті відстрілювалися, але нападника по гарячих слідах затримати не вийшло.
Усі, хто в той час перебував на посту охорони — це військові з бойовим досвідом, яких перевели туди на службу після поранень, повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.