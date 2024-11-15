Норвегия заплатит за украинское оружие для ВСУ. Фото: МОУ

https://racurs.ua/n201238-norvegiya-zaplatit-za-ukrainskoe-orujie-dlya-vsu-umerov.html

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Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки.

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Осло долучиться до так званого данського формату підтримки — прямого фінансування виробництва в Україні. Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом. Про це 15 листопада прес-служба Міноборони повідомила у Telegram.

Міністр наголосив, це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для Сил оборони України. При цьому він не уточнив, яку саме суму розраховує вкласти норвезька влада в український оборонно-промисловий комплекс.

Також Умєров зазначив, що обгорів з представниками уряду Норвегії новий формат співпраці — «норвезьку модель». Ця співпраця передбачає нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі він пообіцяв розкрити згодом.

Нагадаємо, Норвегія разом із іншими країнами виділила фінансування, яке дало змогу Румунії відправити систему протиповітряної оборони Patriot в Україну. На цю допомогу було спрямовано 1,4 млрд норвезьких крон.