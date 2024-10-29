Норвегія скинулася на допомогу у постачанні Patriot Україні

https://racurs.ua/ua/n200709-norvegiya-skynulasya-na-dopomogu-u-postachanni-patriot-ukrayini.html

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Норвегія виділила 1,4 млрд норвезьких крон на допомогу у постачанні системи протиповітряної оборони Patriot Україні.

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Разом з іншими країнами Норвегія виділила фінансування, яке дало змогу Румунії відправити систему протиповітряної оборони Patriot в Україну.

Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере пояснив, що разом з іншими країнами Норвегія виділила фінансування, яке дало змогу Румунії відправити систему протиповітряної оборони Patriot в Україну.

Згідно з повідомленням на сайті уряду Норвегії, ППО надається в межах Програми підтримки Нансена для України (Nansen Support Programme for Ukraine).

Стере наголосив, що підтримка Норвегією Україні заснована на тому, чого Україна потребує найбільше, і «ми продовжимо надавати її доти, доки це потрібно».

Норвегія вже кілька разів віддавала пріоритет посиленню ППО України, і за рахунок пожертвувань із власних запасів Збройних сил Норвегії, і в межах міжнародних ініціатив зі співробітництва.

Серед іншого Норвегія пожертвувала систему ППО NASAMS. Вона також надала персонал, щоб навчати українських солдатів використовувати засоби ППО.

Раніше цього року Норвегія виділила близько 4 млрд норвезьких крон на фінансування української ППО, зокрема в межах ініціативи Німеччини із закупівлі ракет Patriot для України.

Під час саміту НАТО цього літа уряд Норвегії оголосив, що 1 млрд норвезьких крон із цієї суми буде використано у зв’язку з пожертвуванням, у співпраці з Німеччиною, повної батареї ППО IRIS-T Україні, а також на ремонт й обслуговування.

У жовтні до України вже прибула система протиракетної оборони Patriot, яку надав уряд Румунії. Країна надала систему у найсучаснішій конфігурації PAC-3+, що здатна ефективно перехоплювати балістичні ракети. Ця версія оснащена потужнішим радаром другого покоління AN/MPQ-65, що має більшу дальність виявлення, кращі спроможності в ідентифікації цілей та відстеженні балістичних ракет.

Це відбулося упродовж місяця після того, як 5 вересня президент країни Клаус Йоханніс підписав указ про безоплатну передачу системи Україні.