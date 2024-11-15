Уничтожение позиции рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n201244-vsu-krylatymi-aviabombami-udarili-po-komandnomu-punktu-batalona-rashistov-video.html

Ракурс

Захисники України з 114-ї бригади тактичної авіації завдали удару по командному пункту російського батальйону, котрий розташовувався на лівобережжі Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

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Відповідне відео сьогодні, 15 листопада, опубліковане у Telegram-каналі бійців ПС ЗСУ «Соняшник».

Зазначається, що удар було завдано американськими високоточними крилатими бомбами GBU39.