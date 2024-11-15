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Ракурс
Знищення позиції рашистів, скріншот відео

ЗСУ крилатими авіабомбами вдарили по командному пункту батальйону рашистів (ВІДЕО)

15 лис 2024, 18:57
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Захисники України з 114-ї бригади тактичної авіації завдали удару по командному пункту російського батальйону, котрий розташовувався на лівобережжі Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.


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Відповідне відео сьогодні, 15 листопада, опубліковане у Telegram-каналі бійців ПС ЗСУ «Соняшник».

Зазначається, що удар було завдано американськими високоточними крилатими бомбами GBU39.

Джерело: Ракурс


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