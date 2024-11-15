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Знищення позиції рашистів, скріншот відео
ЗСУ крилатими авіабомбами вдарили по командному пункту батальйону рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201244-zsu-krylatymy-aviabombamy-vdaryly-po-komandnomu-punktu-batalyonu-rashystiv-video.htmlРакурс
Захисники України з 114-ї бригади тактичної авіації завдали удару по командному пункту російського батальйону, котрий розташовувався на лівобережжі Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.
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Відповідне відео сьогодні, 15 листопада, опубліковане у Telegram-каналі бійців ПС ЗСУ «Соняшник».
Зазначається, що удар було завдано американськими високоточними крилатими бомбами GBU39.