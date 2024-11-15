Взятие в плен прорвавшихся в Купянск рашистов попало на видео

Взятие в плен прорвавшихся в Купянск рашистов попало на видеоhttps://racurs.ua/n201250-vzyatie-v-plen-prorvavshihsya-v-kupyansk-rashistov-popalo-na-video.htmlРакурс
Українські військові взяли в полон рашистів, які нещодавно прорвалися до Куп’янська на Харківщині.
Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 15 листопада, опублікувала моніторингова група DeepState.
Кадри від пілотів «Khorne Group» сьогоднішнього взяття в полон пі**рів, які вчора прорвалися в Куп’янськ, — вказано в описі відео.
Зазначається, що після прориву були зібрані зусилля на ураження ворога, який здійснював штурм в напрямку міста.
Але навіть у спілкуванні з бійцями був присутній сумнів, що знищення не було сто відсотковим. Тож ми не брали на себе відповідальність робити відповідні заяви. Сьогодні ж можна спостерігати зачистку в району прориву і виявлення виродків, яких вдалося взяти й живими, — наголошують у DeepState.
Зазначається, що сьогодні рашисти очікувано намагалися повторити штурм тим же маршрутом.
Але після проведення After Action Review підрозділи були готові зустрічати ворога і вже в районі їх скупчення та вибудові бойових порядків по них почало прилітати. Штурм так і не відбувся, — розповіли у DeepState.