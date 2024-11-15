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Ракурс
Взятие в плен российских захватчиков, скриншот видео

Взятие в плен прорвавшихся в Купянск рашистов попало на видео

15 ноя 2024, 21:51
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Українські військові взяли в полон рашистів, які нещодавно прорвалися до Куп’янська на Харківщині.


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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 15 листопада, опублікувала моніторингова група DeepState.

Кадри від пілотів «Khorne Group» сьогоднішнього взяття в полон пі**рів, які вчора прорвалися в Куп’янськ, — вказано в описі відео.

Зазначається, що після прориву були зібрані зусилля на ураження ворога, який здійснював штурм в напрямку міста.

Але навіть у спілкуванні з бійцями був присутній сумнів, що знищення не було сто відсотковим. Тож ми не брали на себе відповідальність робити відповідні заяви. Сьогодні ж можна спостерігати зачистку в району прориву і виявлення виродків, яких вдалося взяти й живими, — наголошують у DeepState.

Зазначається, що сьогодні рашисти очікувано намагалися повторити штурм тим же маршрутом.

Але після проведення After Action Review підрозділи були готові зустрічати ворога і вже в районі їх скупчення та вибудові бойових порядків по них почало прилітати. Штурм так і не відбувся, — розповіли у DeepState.

Источник: Ракурс


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