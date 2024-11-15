Взяття в полон рашистів, які прорвалися до Куп’янська, потрапило на відео

Взяття в полон російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n201250-vzyattya-v-polon-rashystiv-yaki-prorvalysya-do-kup-yanska-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Українські військові взяли в полон рашистів, які нещодавно прорвалися до Куп’янська на Харківщині.

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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 15 листопада, опублікувала моніторингова група DeepState.

Кадри від пілотів «Khorne Group» сьогоднішнього взяття в полон пі**рів, які вчора прорвалися в Куп’янськ, — вказано в описі відео.

Зазначається, що після прориву були зібрані зусилля на ураження ворога, який здійснював штурм в напрямку міста.

Але навіть у спілкуванні з бійцями був присутній сумнів, що знищення не було сто відсотковим. Тож ми не брали на себе відповідальність робити відповідні заяви. Сьогодні ж можна спостерігати зачистку в району прориву і виявлення виродків, яких вдалося взяти й живими, — наголошують у DeepState.

Зазначається, що сьогодні рашисти очікувано намагалися повторити штурм тим же маршрутом.