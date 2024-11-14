Ворогу не вдалося закріпитися у Куп’янську на Харківщині, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n201196-u-kup-yansku-znyschyly-rosiyskyy-desant-mva.html

Ракурс

У місті Куп’янську на Харківщині вдалося знищити російський десант, який вчора, 13 листопада, прорвався на лівобережну частину міста.

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Про це повідомляє видання «Думка» з посилання на очільника Куп’янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна.

За словами Беседіна, російському десанту, який 13 листопада прорвався на лівобережну частину Куп’янська, закріпитися не вдалося.

Знищили, — зазначив він, відповідаючи на питання, чи вдалося знешкодити групу окупантів, яка розбіглася по будинках.

За його словами, ситуація в Куп’янськ станом на ранок сьогоднішнього дня контрольована.

Раніше моніторинговий сервіс DeepState повідомляв, що 13 листопада Куп’янськ штурмували дві колони російської техніки — ворог висунувся від села Лиман Перший і зайшов у Куп’янськ, дійшовши до траси на Сватове.

Одну з ворожих МТ-ЛБ було підбито у лісі, іншій вдалося безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівської, згодом на вулиці Некрасовій вона була вражена. З підбитої бронетехніки висипалося півтора десятки окупантів, які розбіглися по будинках.

Ворог, знаючи про свій успіх, намагався вже вислати підкріплення, яке було уражено.

Джерело: «Думка», DeepState